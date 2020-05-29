Графики построили по классической модели распространения инфекций SEIR с привлечением машинного обучения. Оценка распространения заражения учитывает кол-во предполагаемых инфицированных, а не только сдавших положительный тест на covid-19. В большинстве стран кол-во больных превышает выявленное в 2-5 раз. Смоделировано с помощью Массачусетского технологического института.

Для некоторых стран прогнозы так же учитывают:

недавние исследования с многообещающими результатами лечения коронавируса

возможные эффекты сезонности

степень соблюдения ношения маски

постепенное или резкое снятие карантина в отдельных регионах страны

незарегистрированные случаи смерти в домах престарелых

трекинг перемещения людей с помощью мобильных устройств

сопоставление результатов тестирования

На прогнозных графиках: верхняя, нижняя границы и усредненная штрихпунктирная медиана между ними. Значения сбудутся в пределах коридора, если условия карантина в стране не изменятся. Прогноз обновляется раз в сутки.

Сплошная линия на графике — официальная статистика.

Штрихпунктирная — рассчитана моделью seir.