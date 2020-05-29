Заражений в мире
88 497 966
▲ ( 291 794 )
Заражений Украина
1 099 493
Активных Украина
306 774
Вылечилось Украина
773 214
Погибших Украина
19 505
Летальность Украина
1.77%
Распространение коронавируса в Украине
Официальная статистика МОЗ Украины
Ежедневный прирост заражений в Украине
Ежедневная фиксация новых случаев
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Статистика заражений коронавирусом по регионам Украины
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Прирост тестирований в Украине
Ежедневно проводимые тесты на коронавирус
Соотношение в Украине
Доля активных, вылечившихся и погибших
Прирост вылечившихся по дням
Ежедневная фиксация вылечившихся от коронавируса
Доля активных, вылечившихся и погибших по регионам
Прогнозы распространения эпидемии коронавируса в Украине
Графики построили по классической модели распространения инфекций SEIR с привлечением машинного обучения. Оценка распространения заражения учитывает кол-во предполагаемых инфицированных, а не только сдавших положительный тест на covid-19. В большинстве стран кол-во больных превышает выявленное в 2-5 раз. Смоделировано с помощью Массачусетского технологического института.
Для некоторых стран прогнозы так же учитывают:
- недавние исследования с многообещающими результатами лечения коронавируса
- возможные эффекты сезонности
- степень соблюдения ношения маски
- постепенное или резкое снятие карантина в отдельных регионах страны
- незарегистрированные случаи смерти в домах престарелых
- трекинг перемещения людей с помощью мобильных устройств
- сопоставление результатов тестирования
На прогнозных графиках: верхняя, нижняя границы и усредненная штрихпунктирная медиана между ними. Значения сбудутся в пределах коридора, если условия карантина в стране не изменятся. Прогноз обновляется раз в сутки.
Сплошная линия на графике — официальная статистика.
Штрихпунктирная — рассчитана моделью seir.
Предположительное число активных и прогноз эпидемии
Учитывает так же незафиксированные случаи, модель SEIR. Анализ Массачусетского технологического института с использованием машинного обучения. Подробнее + другие прогнозы
Предположительное число заражений в Украине + прогноз
На графике отсутствует нанесение официальной статистики по заражениям коронавируса, только прогноз на основе расчетов.
Точность зависит от официальной статистики. Чем достовернее, тем точнее график. В странах с умалчиванием реальной ситуации фактические значения могут превышать верхнюю границу.
Предположительное число активных больных в Украине + прогноз
Без нанесения официальных данных, отображена только смоделированная кривая с прогнозом на 2-3 месяца.
Базовый показатель репродукции R0
R0 — индекс репродукции, репродуктивное число. Кол-во новых заболевших от одного инфицированного. Важный показатель при прогнозировании распространения инфекции.
При R0>1 эпидемия распространяется, при R0<1 затухает и со временем прекращается. Карантинные меры и ограничения передвижений снижают индекс и замедляют распространение.
Страны с быстрыми темпами распространения covid-19 имели R0 3-6 (Испания, Италия, США). С Умеренным темпом — до 2,5.
Коронавирус закончится, когда R0 длительное время не будет превышать единицу.
Подробнее об R0 на Википедии.
Предположительный ежедневный прирост новых заражений в Украине + прогноз
Без обозначения на кривой официальных данных, только прогноз.
Прирост погибших в Украине
Ежедневная фиксация погибших от коронавируса
Прогноз по приросту погибших в Украине
К ежедневной фиксации погибших (офиц. данные, сплошная линия) достраивается вероятный прогноз
Число погибших от коронавируса в Украине + прогноз
К официальной статистике (сплошная линия) погибших от коронавируса достраивается прогнозный коридор, рассчитанный MIT с помощью нейросетей.
Прогноз выполнится, если условия карантинных мер существенно не изменятся.