📌Статистика коронавируса в Украине на сегодня. Горячая линия: 0800505840, 0800505201

Заражений в мире
88 497 966
▲ ( 291 794 )
Заражений Украина
1 099 493
Активных Украина
306 774
Вылечилось Украина
773 214
Погибших Украина
19 505
Летальность Украина
1.77%

Распространение коронавируса в Украине

Официальная статистика МОЗ Украины

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Ежедневный прирост заражений в Украине

Ежедневная фиксация новых случаев

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Новости

Статистика заражений коронавирусом по регионам Украины

Сортировка по колонкам. Таблица по странам на главной

Регион
Заражений
Активных
Вылечилось
Погибло
Летальность
Заражений/100тыс
Погибло/100тыс
Загрузка коек, %*
1
Киев
116 031
71 780
42 210
2 041
1.76%
3 955
70
56
2
Одесская
74 644
22 912
50 611
1 121
1.5%
3 133
48
49
3
Харьковская
71 812
11 856
58 802
1 154
1.61%
2 666
43
56
4
Львовская
63 898
12 702
49 350
1 846
2.89%
2 527
73
53
5
Киевская
62 184
21 004
40 166
1 014
1.63%
3 545
58
57
6
Днепропетровская
60 890
12 568
46 794
1 528
2.51%
1 885
48
50
7
Запорожская
57 095
30 684
25 762
649
1.14%
3 318
38
65
8
Ивано-Франковская
44 010
8 658
34 527
825
1.88%
3 195
60
56
9
Ровенская
42 338
3 423
38 387
528
1.25%
3 648
46
50
10
Сумская
42 215
5 686
35 980
549
1.3%
3 858
51
46
11
Черновицкая
41 064
9 513
30 749
802
1.95%
4 529
89
59
12
Черкасская
40 979
12 781
27 776
422
1.03%
3 358
35
73
13
Хмельницкая
40 739
4 248
35 789
702
1.72%
3 197
56
53
14
Житомирская
40 726
6 369
33 679
678
1.67%
3 308
56
47
15
Донецкая
38 660
7 384
30 556
720
1.86%
1 952
37
53
16
Полтавская
38 273
6 706
30 778
789
2.06%
2 708
56
74
17
Тернопольская
34 818
3 132
31 210
476
1.37%
3 309
46
40
18
Волынская
33 851
2 984
30 335
532
1.57%
3 260
52
49
19
Николаевская
33 091
17 446
15 101
544
1.64%
2 900
48
62
20
Черниговская
31 085
11 660
18 965
460
1.48%
3 048
46
62
21
Закарпатская
28 787
3 216
24 919
652
2.27%
2 289
52
55
22
Винницкая
23 405
6 690
16 301
414
1.77%
1 486
27
55
23
Херсонская
18 582
6 796
11 324
462
2.49%
1 775
45
19
24
Луганская
11 571
2 857
8 385
329
2.84%
1 027
30
24
25
Кировоградская
8 745
3 719
4 758
268
3.07%
915
29
55

*Загрузка коек обновляется раз в несколько дней по мере поступления данных

Прирост тестирований в Украине

Ежедневно проводимые тесты на коронавирус

Соотношение в Украине

Доля активных, вылечившихся и погибших

Прирост вылечившихся по дням

Ежедневная фиксация вылечившихся от коронавируса

Доля активных, вылечившихся и погибших по регионам

Прогнозы распространения эпидемии коронавируса в Украине

Графики построили по классической модели распространения инфекций SEIR с привлечением машинного обучения. Оценка распространения заражения учитывает кол-во предполагаемых инфицированных, а не только сдавших положительный тест на covid-19. В большинстве стран кол-во больных превышает выявленное в 2-5 раз. Смоделировано с помощью Массачусетского технологического института.

Для некоторых стран прогнозы так же учитывают:

  • недавние исследования с многообещающими результатами лечения коронавируса
  • возможные эффекты сезонности
  • степень соблюдения ношения маски
  • постепенное или резкое снятие карантина в отдельных регионах страны
  • незарегистрированные случаи смерти в домах престарелых
  • трекинг перемещения людей с помощью мобильных устройств
  • сопоставление результатов тестирования

На прогнозных графиках: верхняя, нижняя границы и усредненная штрихпунктирная медиана между ними. Значения сбудутся в пределах коридора, если условия карантина в стране не изменятся. Прогноз обновляется раз в сутки.

Сплошная линия на графике — официальная статистика.

Штрихпунктирная — рассчитана моделью seir.

Предположительное число активных и прогноз эпидемии

Учитывает так же незафиксированные случаи, модель SEIR. Анализ Массачусетского технологического института с использованием машинного обучения. Подробнее + другие прогнозы

Предположительное число заражений в Украине + прогноз

 

На графике отсутствует нанесение официальной статистики по заражениям коронавируса, только прогноз на основе расчетов.


Точность зависит от официальной статистики. Чем достовернее, тем точнее график. В странах с умалчиванием реальной ситуации фактические значения могут превышать верхнюю границу.

Предположительное число активных больных в Украине + прогноз

Без нанесения официальных данных, отображена только смоделированная кривая с прогнозом на 2-3 месяца.

Базовый показатель репродукции R0

R0 — индекс репродукции, репродуктивное число. Кол-во новых заболевших от одного инфицированного. Важный показатель при прогнозировании распространения инфекции.

При R0>1 эпидемия распространяется, при R0<1 затухает и со временем прекращается. Карантинные меры и ограничения передвижений снижают индекс и замедляют распространение.

Страны с быстрыми темпами распространения covid-19 имели R0 3-6 (Испания, Италия, США). С Умеренным темпом — до 2,5.

Коронавирус закончится, когда R0 длительное время не будет превышать единицу.
Подробнее об R0 на Википедии.

Предположительный ежедневный прирост новых заражений в Украине + прогноз

Без обозначения на кривой официальных данных, только прогноз.

Прирост погибших в Украине

Ежедневная фиксация погибших от коронавируса

Прогноз по приросту погибших в Украине

К ежедневной фиксации погибших (офиц. данные, сплошная линия) достраивается вероятный прогноз

Число погибших от коронавируса в Украине + прогноз

К официальной статистике (сплошная линия) погибших от коронавируса достраивается прогнозный коридор, рассчитанный MIT с помощью нейросетей.

Прогноз выполнится, если условия карантинных мер существенно не изменятся.

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